Nidi e scuole d'infanzia, iscrizioni al via a Gradisca d'Isonzo

Sono aperte le iscrizioni ai nidi intercomunali di Gradisca d'Isonzo per l’anno educativo 2022-2023. I moduli per le domande di ammissione ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.nidi-intercomunali.it nella sezione documenti.



Le domande di ammissione dovranno essere inviate all’indirizzo comune.gradiscadisonzo@certgov.fvg.it.



Termine ultimo per la consegna della domanda d’iscrizione, al fine dell’elaborazione della graduatoria, è venerdì 18 febbraio 2022.



Per quanto riguarda le Scuole dell’Infanzia per l’anno scolastico 2022/2023, le iscrizioni sono aperte dal 4 gennaio e si potranno effettuare fino al 28 gennaio 2022.

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2022 il terzo anno di età, tenendo conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2023.



Per l’iscrizione al primo anno delle Scuole dell’Infanzia i genitori dovranno compilare l’apposita domanda allegata alla presente, che potrà essere inviata anche via email all’indirizzo goic80200t@istruzione.it o consegnata previo appuntamento in segreteria.



Sono da allegare alla domanda:

Codice Fiscale dei genitori e del bambino/a

Carta d’Identità (se elettronica non occorre C.F.)