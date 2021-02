Nidi privati accreditati, contributi a circa 70 famiglie

L’Amministrazione comunale - su proposta del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani - ha confermato per il 2021/2022 i contributi alle famiglie i cui bimbi frequentano gli asili nido privati accreditati dal Comune, in alternativa ai nidi pubblici. Gli aiuti variano a seconda dell’Isee familiare e delle ore di utilizzo del servizio e, in base a tali parametri, vanno da un minimo di 57 a un massimo di 510 euro. Le famiglie beneficiarie, circa 70, sono quelle inserite nella graduatoria di ammissione al servizio nidi. Il bonus viene erogato sotto forma di decurtazione delle fatture delle rette. I nidi privati accreditati sono sette: il Farfabruco, Manine e piedi (tutte e due le sedi), Melarancia, il Piccolo Principe, Progetto Donna più, Santa Lucia.