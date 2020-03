Niente inaugurazione dell'anno accademico per l'Università di Udine

L'Italia intera è zona rossa a causa dell'emergenza Coronavirus e tutti gli eventi in programma sono da considerarsi annullati, così come la cerimonia di inaugurazione dell'Anno accademico all'ateneo friulano.

“Visto il perdurare e l'aggravarsi della situazione d'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 – si legge in una nota dell'Università di Udine, firmata dal Rettore Roberto Pinton -, in ottemperanza alle disposizioni delle autorità civili e sanitarie, la Cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Udine, prevista per il prossimo lunedì 16 marzo, è annullata e non sarà ricalendarizzata”.