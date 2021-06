Nkd apre a Villa Santina

Nkd continua a espandere la sua rete di negozi: l’azienda annuncia l’apertura del punto vendita duecento in Italia. Il 17 giugno è la data fissata per l'inagurazione a Villa Santina, località prescelta per questo traguardo cosi significativo. Nonostante un anno impegnativo per il persistere del Coronavirus e delle dure misure di lockdown, Nkd continua la sua storia di successo. Il cuore del gruppo - specializzato in abbigliamento per tutta la famiglia e accessori per la casa - ha origine a Bindlach, in Germania. In Italia ha sede a Bolzano e ha aperto la prima filiale a Bressanone (Bolzano) nel 2006. Da quel momento l'espansione non si è mai arrestata.

“La pandemia continua a porci delle sfide. Ciononostante, siamo positivi e lieti di continuare il nostro percorso di crescita" dichiara Christian Welles, amministratore delegato vendite del gruppo Nkd. "Con l'espansione internazionale della rete di negozi, ci stiamo concentrando in particolare sulla fidelizzazione dei clienti esistenti e sull’acquisizione di nuovi. Nkf è sinonimo di famiglia, con varietà, qualità e un eccezionale rapporto qualità-prezzo. Con le prossime aperture saremo sempre più vicini ai nostri clienti".

“In un periodo storico difficile che ha messo in difficoltà molte aziende, Nkd apre con orgoglio la 200esima filiale in Italia", prosegue Adalberto Tosato, amministratore delegato vendite Italia. "L’apprezzamento da parte della popolazione e del mercato, ci porta a pensare a un ulteriore sviluppo sul territorio, con la penetrazione in nuove regioni, ponendoci ancora nuovi sfidanti obiettivi di crescita nel Belpaese”.

A oggi Nkd Italia è presente con negozi in molte regioni: Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Lazio e si posiziona così come una fra le realtà più dinamiche del settore.

Nkd ha una precisa strategia e filosofia che mette al centro il consumatore e le sue esigenze, attraverso una proposta di articoli dai requisiti unici: stile trendy, ampia scelta, qualità certificata e prezzo competitivo. Ambiente amichevole, personale qualificato e un’ottima organizzazione sono le caratteristiche di ogni punto vendita.