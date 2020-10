No alla solit'Udine, rinnovato il protocollo tra Comune e associazioni

Questa mattina, a Palazzo D’Aronco a Udine, il sindaco Pietro Fontanini e l’assessore alla sanità e assistenza sociale Giovanni Barillari hanno accolto i rappresentanti delle associazioni aderenti al Progetto No alla Solit'Udine per il rinnovo del protocollo d’intesa con il Comune di Udine.



“Desidero ringraziare - ha sottolineato il sindaco Fontanini - i volontari per il lavoro che quotidianamente svolgono in favore delle categorie più fragili ma anche ricordare il primo posto recentemente ottenuto dal Progetto No alla Solit'Udine al ‘Premio Persona e Comunità 2019’ della città di Torino. Un riconoscimento meritato che va tributato alle associazioni del nostro territorio e che vede la città di Udine sempre più come un vero e proprio modello a livello nazionale”.

Anche l’assessore ha voluto ringraziare i volontari presenti, ricordando “il ruolo fondamentale avuto dal Progetto durante i difficili mesi del lockdown. Grazie ai servizi di prossimità e trasporti le associazioni sono riuscite a rispondere concretamente e puntualmente a gran parte delle necessità degli anziani e dei soggetti fragili. Anche il servizio di monitoraggio telefonico si è rivelato decisivo nella gestione della pandemia sia dal punto di vista sanitario che umano. Oltre a rispondere a esigenze materiali, alle associazioni di volontari va anche riconosciuto il grande merito di un supporto morale ai nostri anziani nel contrasto al male del nostro tempo, la solitudine”.



: Amici del Salotto; A.L.I.Ce. Associazione Lotta Ictus Cerebrale Onlus; A.N.M.I.C. Associazione Nazionali Mutilati Invalidi Civili; A.N.V.O.L.T. Associazione Nazionali Volontari Lotta contro i Tumori; A.P.I.CI. Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani; A.S.D.O. Associazione per la Solidarietà Degenti in Ospedale; ANTEAS Territoriale di Udine; AUSER Volontariato Renato Feruglio di Udine; Associazione Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia Onlus; Associazione Progetto Tempo; CE.RI.C.O.T. Centro di Ricerche e Studi di Cure Oncologiche Territoriali Onlus; Croce Rossa Italiana Comitato di Udine; COESI - Associazione di Counseling e di Formazione alla relazione interpersonale; Gruppi Volontariato Vincenziano; Hattiva Lab Coop. Sociale Onlus; Libera…Mente; Pro Senectute Città di Udine Onlus; Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Udine; Università della Terza Età Paolo Naliato – Udine.