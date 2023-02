No alla violenza, la Cisl incontra gli studenti

“Non fare la scema”, “sei un fallito”, “sei una poco di buono”, “tornatene a casa tua”: sono solo alcuni degli insulti emersi oggi a Pordenone dall’incontro con gli studenti di alcune classi dei licei Leopardi-Majorana e Galvani e Isis Zanussi, promosso dal Coordinamento Donne Cisl Fvg e con sul palco la giornalista e scrittrice Ilaria Bonuccelli, autrice del libro Violenzissima. Le scuse che assolvono i violenti.

Un incontro, nel giorno di San Valentino, dedicato al tema delle parole che precludono la violenza e alle intenzioni e le percezioni che si celano dietro ad un lessico apparentemente innocuo, magari rivolto agli amici.

“La violenza – è il messaggio lanciato da Bonuccelli – non inizia dallo stupro, ma nel momento in cui tu pensi di avere il diritto di poter sentirti forte demolendo chi hai accanto. Gli insulti non sono innocui. Dire ad una persona tu non vali niente, significa predisporre la persona ad essere una vittima di violenza e a veder condizionate le proprie scelte. Le vittime di violenza sono le persone che si sono sentite dire tante volte che non sanno fare niente, e che quando arriva il primo cazzotto lo ritengono meritato”.

E sono proprio gli insulti, la prima forma di violenza subita dai ragazzi, come emerso dal vivace dibattito in sala. A dirlo è anche un sondaggio proposto oggi alla platea di un’ottantina di studenti, tra i 17 e 18 anni. Non solo quasi la metà dei presenti ha dichiarato di essere stata vittima o di conoscere qualcuno vittima di violenza, ma anche che sono le offese e gli insulti, la forma di violenza più diffusa (29 risposte), seguita, subito dietro, dalle violenze di natura psicologica, come, ad esempio, la sottomissione e l’emarginazione (26). Non mancano anche le segnalazioni di violenza fisica (8), rapporti fisici non desiderati (8), limitazione della propria libertà (6) e revenge porn (4).

Temi sui cui i ragazzi vogliono soffermarsi, riportando le proprie esperienze dirette e indirette, rivendicando i proprio punti di vista rispetto alle storie sapientemente raccontate da Bonuccelli, ma anche quelle del proprio quotidiano. Un quotidiano fatto anche di telefonini e linguaggi senza filtri, ma anche di quei social network (tiktok ed instagram, soprattutto), giudicati però, e senza esitazione, strumenti che, se mal utilizzati, possono amplificare se non istigare la violenza verbale e non.

C’è tra i giovani, dunque, consapevolezza sul lecito ed illecito ed anche la necessità di rapportarsi su un tema così delicato, trovando degli interlocutori per dare voce alle loro parole associate alla violenza ed esplicitate sempre nel corso del sondaggio proposto: odio, ingiustizia, sessismo, disparità, quelle che vengono fuori con più forza e che, nella loro portata, rilanciano anche il tema sindacale, portato avanti dal Coordinamento Donne: sensibilizzare su un tema che riguarda tutti e da cui non è esente neppure il mondo del lavoro, dove la violenza può essere esercitata anche attraverso la sottomissione, la opportunità dispari, il sessismo.

Resta, poi, nei giovani anche la consapevolezza di confidarsi con qualcuno, privilegiando, rispetto alla denuncia di episodi di violenza, la propria rete familiare ed amicale, molto distanziate dagli altri interfaccia possibili, come forze dell’ordine, ospedali, centri antiviolenza, sindacato.

“Aprirsi ai giovani che rappresentano il futuro – commentano la coordinatrice donne, Alessia Cisorio, e la segretaria Cisl Fvg, Claudia Sacilotto – è fondamentale per trasmettere alle giovani generazioni il valore del rispetto, dell’uso attento del linguaggio su cui da tempo ci battiamo anche attraverso un progetto Erasmus+”. L’impegno della Cisl Fvg si è poi tradotto oggi nell’annuncio dell’istituzione di alcune borse di studio per le classi che vorranno affrontare questo tema in termini propositivi.