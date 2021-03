NoiNonArchiviamo, 27 anni fa l'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

#NoiNonArchiviamo la vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Sarà questo il filo conduttore delle iniziative promosse da Fnsi, Usigrai e Articolo 21 in occasione del 27° anniversario dell'assassinio della giornalista del Tg3 e dell'operatore triestino, avvenuto il 20 marzo 1994 a Mogadiscio.



“Non sarà solo un'occasione di commemorazione, ma anche per riaccendere i riflettori sulle inchieste ancora in atto e sugli elementi prodotti dall'avvocato Giulio Vasaturo, che rappresenta le associazioni dei giornalisti come 'parti offese' ”, anticipa il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti.



Diverse le iniziative previste, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, fra cui una cerimonia a Latina, nel piazzale dedicato a Ilaria Alpi, oggi giovedì 18 marzo, alle 11.30.



Sempre oggi, alle 12.15, a Trieste, i rappresentanti di Assostampa, Ordine dei giornalisti e Articolo 21 Fvg, con Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin e Ucsi Fvg, si ritroveranno alla pineta di Barcola, nel giardino vicino al mare intitolato a Miran Hrovatin.



Domani, alle 15, infine, evento online organizzato da Articolo 21 per fare il punto sulla situazione delle indagini. Saremo tutti con la mascherina, ma. Gli organismi di rappresentanza dei giornalisti sono parti offese nel procedimento di indagine sull'attentato e intendiamo far valere questo nostro ruolo, nei modi consentiti, ma

L'OMICIDIO - Il 20 marzo 1994, alle 15.30, a Mogadiscio in Somalia, l’omicidio della giornalista Rai Ilaria Alpi e dell’operatore triestino Miran Hrovatin. Quel pomeriggio di 24 anni fa, la Toyota con a bordo i due italiani è diretta verso l'Hotel Amana. A poca distanza dall'albergo da una Land Rover scendono diverse persone armate, almeno sette, e fanno fuoco. Un proiettile di kalashnikov colpisce alla tempia Ilaria Alpi, una raffica raggiunge Hrovatin. Gli aggressori scappano subito, portando via con sé la verità. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin avrebbero saputo di fatti e attività scottanti, connessi con traffici illeciti di armi e rifiuti di vasta proporzione.