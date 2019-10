Noleggio via app e stazioni di sharing: ecco il piano per Udine

“A breve presenteremo il piano che Cantiere Friuli ha strutturato su misura per la città di Udine in modo che al più presto ci si attivi per far partire la sperimentazione”. A parlare così è Salvatore Amaduzzi, docente di Geomatica all’Ateneo friulano. La disciplina che insegna integra l’informatica con i diversi settori tecnico-scientifici relativi alla geografia ed è quindi l’ambito più adatto a strutturare un piano per la micromobilità urbana.

“Dopo un incontro fruttuoso con il sindaco Fontanini – racconta il docente -, ci siamo messi la lavoro per presentare un progetto organico. Si procede su due fronti. Il primo è quello della mobilità dei privati, per la quale si deve predisporre un’apposita segnaletica stradale, che indichi con chiarezza dove e in che condizioni i monopattini elettrici possono circolare. Il secondo punto che si vuole sviluppare è quello dello sharing, cioè la possibilità di condividere il mezzo noleggiandolo semplicemente usando una app. Abbiamo anche studiato dei possibili percorsi praticabili col monopattino elettrico, dalla stazione dei treni verso l’Università dei Rizzi o verso il teatro, dal centro verso l’ospedale. Abbiamo valutato che in una decina di stazioni si potrebbero collocare da 5 a 10 mezzi. Per quanto riguarda il manto stradale, monopattini con gomme gonfiate e non piene garantiscono una buona mobilità anche sul porfido di Udine. L’elemento di diversità rispetto ad analoghe situazioni in altre città è quella dell’ordine: l’amministrazione comunale non voleva trovarsi coi monopattini abbandonati a casaccio sulle strade cittadine. Abbiamo pensato allora a un sistema di stazioni dislocate in vari punti - come già succede per le biciclette – dove prendere e poi depositare il mezzo. Con i vari tempi tecnici necessari a svolgere le pratiche, credo che la sperimentazione potrebbe partire nella prossima primavera”.