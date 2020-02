Non avere paura di afffrontare situazioni poco chiare

Per l’educatore professionale del Sert (Servizio di tossicodipendenze) dell'Azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, Andrea Monculli, “le metodologie della peer education, (educazione tra pari, metodo in base al quale alcuni membri di un gruppo sono responsabilizzati, formati e reinseriti nel proprio gruppo di appartenenza per realizzare precise attività con i propri coetanei, ndr), e della empowered education (promozione della salute e della prevenzione, ndr) sono modi per trasmettere informazioni in modo interattivo”.

E’ chiaro che gli adulti debbano scendere dalla cattedra. “Non si deve parlare soltanto degli aspetti tossicologici – continua l’educatore -, ma si deve puntare soprattutto su quali sono i veri rischi per la salute. Non si devono più fare lezioni frontali ai ragazzi. Bisogna cercare di coinvolgerli, anche proponendo sondaggi e facendoli ragionare”.

In tutto questo i genitori sono tagliati fuori.

“E’ difficile - spiega Monculli - che la scuola possa coinvolgere i genitori, se non all’interno dei tradizionali colloqui. Ancora più difficile coinvolgere i nonni, sebbene siano figure di riferimento fondamentali”.

Il consiglio che l’educatore si sente di dare a mamme e papà “è che non abbiano paura di affrontare qualcosa che non va”.