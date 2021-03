Non ci ferma neppure la zona rossa

Prima il lock down, poi le restrizioni e quindi la cassa integrazione che ha colpito migliaia di lavoratori. Molti friulani bloccati in casa dalla pandemia si sono dati un gran da fare. Lo confermano i dirigenti di due importanti realtà del fai da te, il Gruppo Zanutta presente in tutto il Triveneto e la catena internazionale Leroy Merlin.



Pareti rimesse a nuovo

Loris Vicentini, responsabile ufficio acquisti del Gruppo Zanutta, conferma che i friulani si stanno dimostrando ancora più attenti alla cura della casa, anche rispetto ai veneti. “E’ aumentato il fai da te - spiega Vicentini - anche per chi vive in appartamento, dove ci si è dedicati a piccoli restauri e lavori di tinteggiatura. Le più richieste sono le vernici a basso impatto e per sanificare le murature, in particolare quelle traspiranti o anti muffa. La gente cerca la qualità anche perché risparmiando sulla mano d’opera investe su prodotti di marca. Molti si sono anche dedicati a piccoli interventi idraulici. Tanti hanno approfittato per acquistare nuovi elettroutensili, ma qui in Friuli la gente è molto avanti e dimostra di poter affrontare anche lavori impegnativi, inclusi quelli di falegnameria. Molto apprezzato anche il comparto delle piscine: molti si sono attrezzati e hanno acquistato quelle gonfiabili o a telaio esterne con tanto di lettini e accessori realizzando un piccolo angolo di mare in giardino”.



Il salotto fuori casa

Concordi anche le indicazioni fornite da, direttore del punto venditache serve anche molti clienti provenienti dal Goriziano e pure da Trieste: “Il fai da te è cresciuto moltissimo durante la pandemia - spiega il direttore -. Nella prima fase, quando è partito il lockdown, è sembrato che tutti avessero deciso di dare una rinfrescata alla casa., come i prodotti per mascherare, pennelli, stucchi, diluenti, sono andati letteralmente a ruba tanto che in aprile ci siamo trovati in difficoltà a causa del rallentamento della catena di approvvigionamento. Durante questa prima fase dove si vendevano i materiali più indispensabili e quanto serviva per piccoli interventi, tutti si sono concentrati sugli interni. Poi è arrivato il caldo e c’è stata la. E’ stata caccia agli arredi per esterni e soprattutto alleMolti, dovendo restare a casa, si sono dati un gran da fare e chi non ha perso il lavoro ha impiegato i soldi accantonati per le ferie per migliorare casa. Nel settore dell’utensileria abbiamo registrato l’aumento dellacome i pannelli, assi e via dicendo per piccoli lavori di falegnameria che comunque richiedono una certa manualità”.Casa e ovviamente giardino: “Ho notato che- conferma Fazio - moltissimi si sono impegnati nel realizzare recinzioni e altri interventi che non sono alla portata di chiunque. L’incremento di attenzione verso la cura della casa è stata confermata anche dall’afflusso massiccio alla nostra mostra e dall’aumento di ristrutturazioni commissionate agli artigiani con i quali collaboriamo fornendo un servizio chiavi in mano”.