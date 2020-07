Non ci sono più le mezze stagioni! Quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase? In effetti spesso e volentieri questo clima pazzerello ci costringe a passare dal cappotto alla manica corta nel giro di qualche giorno, se non nella stessa giornata.

Ma è proprio così? Il clima sta cambiando? Quali sono i dati che i meteorologi raccolgono ed elaborano per poter affermare questo? E noi come possiamo leggere le nutrite informazioni che decine di siti internet ci offrono per decidere se programmare una camminata all'aria aperta o stare in casa perché pioverà?



Il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine dedica il pomeriggio di domenica 12 luglio a rispondere a queste e a tutte le altre domande che vorrete porre a due esperti meteorologi dell l’Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle principali attrezzature utilizzate in meteorologia, del loro uso e di che dati vengono rilevati per lo studio del clima.



Il giardino del Museo accoglierà anche i bambini e le bambine, che potranno sbizzarrirsi nella costruzione di utilissimi oggetti da usare subito per rilevare i dati di questa bellissima estate! Ciascuno porterà a casa anche il suo “cucciolo di Nuvola”, un nuovo amico bianco con due grandi occhi!



Anche questa iniziativa è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria.

Ci saranno tre turni di partecipazione, alle 16.00, alle 17.00 e alle 18.00.



Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 12,00 di venerdì 10 luglio.

Per informazioni e chiarimenti info.mfsn@comune.udine.it.