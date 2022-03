Non solo 8 marzo a Casarsa

In occasione della Giornata internazionale dedicata alla Donna, l'Assessorato alle Pari opportunità della Città di Casarsa della Delizia, in collaborazione con Cooperativa Sociale FAI onlus, propone due eventi, all'interno del nome unitario "Non solo 8 marzo”. Si tratta di uno spettacolo teatrale sul tema della violenza contro le donne e l’ormai tradizionale Camminata in rosa.



“Quest’anno all’interno delle iniziative “Non solo 8 marzo” - dichiara l'assessore alle pari opportunità Ilaria Peloi - ideate per celebrare adeguatamente la Giornata Internazionale della donna ma anche per sensibiCASARSAlizzare sull’importante ruolo delle donne in ogni giorno dell’anno, abbiamo organizzato due momenti. Uno a teatro con uno spettacolo davvero toccante che cerca di sensibilizzare al tema della violenza contro le donne, a cui invitiamo tutti a partecipare. L’altro è la camminata in rosa: indossando simbolicamente qualcosa di rosa percorreremo insieme 5 km di camminata per sostenere il rispetto delle donne e l'importanza delle pari opportunità. I due eventi permetteranno a tutti di dare il proprio contributo alla giornata e saranno un'occasione di confronto e crescita importante anche per le nuove generazioni”.



Come dettoalle ore 20.45 al teatro Pier Paolo Pasolini con ingresso gratuito, ilmetterà in scena “”. Diverse attrici si alternano in una scena scarna, rivivendo il dramma della propria morte per mano di chi avrebbe dovuto amarle e comprenderle. Una sorta di moderno “Spoon River” di donne morte ammazzate con monologhi originali ispirati a fatti realmente accaduti, per cercare di sensibilizzare ancora di più ogni coscienza contro un crimine che vede il nostro Paese in vetta alla triste classifica dei delitti di genere in Europa. Lo spettacolo fa parte anche della rassegna di teatro amatoriale organizzata dalla Pro Loco.Nel rispetto delle normative sanitarie, si potrà accedere alla sala solo con Super Green Pass (sopra i 12 anni), mascherina FFP2 e sarà garantito il distanziamento e il rispetto di tutte le norme Covid-19 in vigore. La prenotazione è consigliata, è sufficiente inviare un messaggio via Whatsapp al numero 338.7874972 oppure una email a segreteria@procasarsa.orgcon partenza alle 10 dal centro sportivo comunale (piazzale Bernini), sarà possibile partecipare alla. Si tratta di un percorso di circa 5 Km aperto a tutti, rivolto a tutta la cittadinanza per una sensibilizzazione sui temi delle pari opportunità. Si invitano i partecipanti a indossare qualcosa di rosa. La camminata si svolgerà rispettando le norme del codice della strada. La partecipazione è libera e gratuita rispettando la normativa Covid-19 vigente. Per info: 333 6217360.Le iniziative “Non solo 8 marzo” sono realizzate da Comune di Casarsa della Delizia – Assessorato alle Pari opportunità, Sportello InformaDonna, Cooperativa Sociale FAI, Progetto Giovani, insieme alla Rete Territoriale Pari Opportunità, Cooperativa Sociale FAI, Gruppo Primavera 90, associazione Donne & Società, cooperativa sociale Il Piccolo Principe e in collaborazione con Pro Casarsa della Delizia e Curati con stile.