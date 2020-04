Nonni e nipoti uniti contro il virus

L’Albero delle Favole 2.0 è una bella iniziativa lanciata sul sito della Lilt di Udine per far sentire più vicini nonni e nipoti, distanti per l'emergenza Coronavirus. Si tratta di una raccolta di cinque racconti che narrano con sensibilità e delicatezza storie intrise di poesia e umanità. Le favole che si possono ascoltare sono Amarec, Tarlocchi, La Campana Dora, Il Barbagianni, L'usignolo E Il Colibri', La Clessidra Degli Gnomi. Per ascoltarle basta collegarsi al sito http://www.legatumoriudine.it/