Nonni in festa nel segno della solidarietà

Un incontro speciale per i nonni, un momento di festa nel segno della beneficienza: tutto questo è Nonno Natale, iniziativa giunta alla sua 17esima edizione. Un ritrovo fortemente sentito e voluto dal Centro Commerciale Città Fiera che si svolgerà come di consueto nella giornata del 26 dicembre a partire dalle 12 con il grande pranzo di Santo Stefano, momenti di ballo e, infine, la tradizionale lotteria di beneficenza con in palio i premi offerti dai negozianti del Centro Commerciale a favore di 500 nonni. Il ricavato della lotteria di questa diciassettesima edizione sarà devoluto all’associazione friulana Progettoautismo Fvg Onlus, che si occupa di affido di bambini.

L’iniziativa viene realizzata con il patrocinio del Consiglio Regionale, oltre a quello del Comune di Udine, Martignacco, Aiello del Friuli, Campolongo-Tapogliano, Corno di Rosazzo, Flaibano, Gorizia, Lestizza, Mereto di Tomba, Nimis, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Santa Maria la Longa, Coseano, Moruzzo, Sedegliano e Tavagnacco.

La festa di beneficenza è rivolta ad anziani coinvolti attraverso Associazioni di volontariato, sindacali e attraverso i tanti Comuni aderenti all'iniziativa con un duplice intento: valorizzare e richiamare l'attenzione sociale sull'apporto dell'anziano alla vita della comunità e sostenere l'attività di Progettoautismo che opera in Friuli Venezia Giulia.

L'iniziativa rientra nelle attività di responsabilità sociale che Città Fiera organizza con continuità ponendo grande attenzione al territorio.