Nonno più, Bon e Zoff i primi dello sport

Una nonna, ed è la prima volta nella categoria sport: l’ex cestista e pallavolista Daria Bon. Assieme a lei il mitico Dino Zoff, l’olimpionico di salto in alto Enzo De Forno e il lunghista tarvisiano Maurizio Siega. Nel commercio l’imprenditore Gianni Arteni e il panificatore di Codroipo Gino Sambucco. Nel volontariato il presidente di Federsanità Anci Pino Napoli, Nevio Di Lenarda e Mario Salvalaggio. Sono i più votati sin qui nelle tre categorie del quarto concorso “Nonno Più” promosso dalla 50&Più di Udine che punta a premiare i nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più divertenti, più affettuosi nei tre settori dell’economia, dello sport e del volontariato, con l’aggiunta di un riconoscimento “speciale”, sorpresa finale.

Per poter partecipare al concorso si tratta di inviare una e-mail con il nome del prescelto (e la precisazione della categoria, si può arrivare fino a due per la stessa persona) all’indirizzo festadeinonniud@gmail.com. Guido De Michielis, il presidente della 50&Più di Udine, informa di avere contato finora 250 preferenze, "a conferma dell’entusiasmo per i Nonni più, da scegliere tra i protagonisti della vita sociale friulana".

C’è tempo fino al 24 settembre, giorno in cui, in conferenza stampa, saranno ufficializzati i vincitori. Appuntamento quindi a mercoledì 2 ottobre con le premiazioni in castello in mattinata, mentre nel pomeriggio al Palamostre è in programma la nona edizione della Festa dei nonni, quest’anno sostenuta, oltre che da 50&Più, anche dal Comune di Udine, Udine Musei, Udine Città Sane, Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Pn e Ud, Confcommercio imprese per l'Italia, Gruppo Ferri, Arteni group, Apoteca natura, Cussigh Bike, Grattoni 1892, Ronco Ascensori, Abaco Viaggi, Unicef, Astoria Hotel Italia.