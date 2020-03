"Nonostante le difficoltà che tutti abbiamo, andiamo avanti!"

E' con questo spirito che Guido Tonizzo, mental coach e trainer, scrittore e musicista, e Cristina Spadotto, musicista, autrice, poetessa - organizzatori della serie di eventi udinesi sul senso della vita, in collaborazione con l'Angolo della Musica e la Libreria Tarantola di Udine -, hanno pensato a come continuare a divulgare e condividere momenti culturali e riflessioni, insieme ai loro ospiti, anche senza la possibilità degli eventi dal vivo. Hanno infatti deciso di proseguire, per ora, online la loro iniziativa.

"Giovedì 26 marzo pubblicheranno un video - annunciano -, che non andrà a sostituire un vero e proprio incontro dal vivo, ma ne catturerà l’essenza, con un momento musicale a cura degli Invisible Wave, progetto artistico-musicale che tratta temi legati alla spiritualità, oltre che alla ricerca interiore e all'attualità, con gli interventi di Tonizzo, nella veste di scrittore e coach, e di Spadotto con le sue poesie, e la partecipazione di interessanti ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. 'Il senso della vita', insomma, non si ferma: specialmente in questo momento, tanto nuovo quanto delicato, è necessario farsi delle domande e condividere. Questo bisogno ora è più forte che mai".



Qual è il senso della vita? Cosa possiamo fare, specialmente in questo momento, per dare un nostro apporto positivo?