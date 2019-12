Notte di Natale a Valle di Soffumbergo

La magia della Notte di Natale, con la luce delle stelle in cielo sopra il borgo che è conosciuto con il soprannome di Balcone del Friuli grazie alla sua vista panoramica: anche quest'anno alla vigilia del 24 dicembre la Pro Loco di Valle di Soffumbergo, la più piccola d'Italia che si trova in Comune di Faedis, invita tutti alla “Notte di Natale sul Balcone del Friuli”.

Appuntamento alle 22 per la Messa di Natale che sarà animata dal Gruppo Sax di Sedegliano diretto dal maestro Angelo Di Giorgio. Poi, al termine della funzione, il sodalizio offrirà nella sua sede e nella antistante piazzetta a grandi e piccini cioccolata calda, vin brulè e dolci natalizi a base di castagne, frutto simbolo del paese, mentre si potrà ammirare il panorama dal punto paesaggistico che permette di vedere gran parte della regione.

Sarà il modo per concludere una grande annata che ha visto la Pro Loco Valle di Soffumbergo confermare il successo della Festa delle castagne e del miele di castagno in autunno, richiamando numerosi visitatori.

"Possiamo tranquillamente dire - ha dichiarato il presidente della Pro Loco Gianfranco Specia – che è stata una delle migliori edizioni di sempre: basti pensare che abbiamo servito 10 mila cartocci di castagne. Le passeggiate in mezzo alla natura e l'intrattenimento musicale sono stati ugualmente apprezzati dal pubblico. Tutti elementi che ripagano il grande lavoro dei nostri volontari e che hanno concluso alla grande un 2019 ricco di soddisfazioni per noi, visto che la nostra è stata proclamata Sagra di Qualità, prima in Friuli Venezia Giulia a ottenere il titolo, dall'Unione nazionale Pro Loco d'Italia".