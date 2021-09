Notte Europea dei Ricercatori, tour online con Margherita Granbassi

Scoprire tre enti di ricerca comodamente da casa e in compagnia di Margherita Granbassi: a partire dal 9 settembre la medaglia olimpica di fioretto e conduttrice tv ci accompagnerà alla scoperta della SISSA, dell'ICTP e della Grotta Gigante. Un racconto fresco e un punto di vista nuovo su tre delle realtà di importanza internazionale presenti sul territorio, organizzato con la collaborazione di PromoTurismoFvg.

Il primo tour, che sarà diponibile sul canale YouTube dell'Immaginario Scientifico da giovedì 9 settembre alle 18.00, è quello alla Grotta Gigante di Trieste, vista in chiave scientifica. Famosa per contenere una delle caverne sotterranee più grandi al mondo, la Grotta Gigante ospita numerosi strumenti scientifici e strumenti di ricerca, utilizzati da diversi enti del territorio.

Fra questi Renato Colucci che, oltre ad essere socio della Commissione Grotte Boegan che gestisce la grotta, è un ricercatore del CNR-Istituto di Scienze Polari e Presidente della Società Meteorologia Alpino Adriatica, e racconta appunto della stazione meteorologica presente presso la Grotta.

Non tutti sanno che sono presenti anche dei rilevatori sismici, che vengono utilizzati dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS. Sarà proprio un ricercatore OGS, geologo ed esperto di reti sismiche, Milton Plasencia, a raccontare quali sono le ricerche che si possono fare utilizzando questi strumenti.

Infine Tommaso Pivetta e Alice Busetti, del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di Trieste, spiegheranno a cosa servono i giganteschi pendoli geodetici che si trovano all’interno della Grotta e quali sono le strumentazioni per la misurazione delle acque.

Giovedì 16 settembre è la volta del tour del Centro internazionale di Fisica Teorica: alle ore 18.00 su canale YouTube dell'Immaginario Scientifico sarà possibile scoprire l'ICTP, un istituto UNESCO fondato nel 1964 dal premio Nobel e fisico teorico pakistano Abdus Salam, insieme al fisico Paolo Budinich, per mettere in contatto scienziati dei paesi in via di sviluppo con i loro colleghi di tutto il mondo, contribuendo al superamento dell'isolamento intellettuale e aiutando a costruire una solida base scientifica in tutto il pianeta.

Oggi, l'ICTP è considerato un ambiente straordinario per l'avanzamento della conoscenza nelle scienze fisiche e matematiche, con progetti di ricerca interdisciplinari e di frontiera che vanno dalla teoria delle stringhe, alla cosmologia, ai buchi neri, all'informatica quantistica, alla scienza del clima e alle scienze della vita quantitative. Gli scienziati dell'ICTP formano e guidano centinaia di studenti e giovani ricercatori ogni anno, preparandoli per continuare a studiare, insegnare e condurre ricerche nelle migliori università del mondo e per contribuire allo sviluppo della scienza nei loro paesi d'origine.

Durante il tour Margherita Granbassi incontrerà Sandro Scandolo, scienziato e Acting Senior Coordinator, Paolo Creminelli, coordinatore della sezione di Fisica delle alte energie, cosmologia e astroparticelle, e Jacopo Grilli è ricercatore della sezione di Scienze quantitative della vita, e infine Sara Sossi, che racconta del colorato SciFabLab: Scientific Fabrication Laboratory, dove le idee e i progetti più disparati diventano realtà.

La SISSA sarà protagonista del tour che sarà messo online giovedì 23 settembre, alle 18.00: la Scuola internazionale superiore di studi avanzati è un istituto di eccellenza a livello nazionale e internazionale nella ricerca e nell’alta formazione. Tre sono le principali aree di interesse della Scuola: fisica, neuroscienze e matematica. A queste si affiancano le attività del Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche che esplora le connessioni tra scienza e società. Spaziando dall’astrofisica alla percezione del tempo alla matematica applicata, in questa speciale visita avremo l’occasione di scoprire un po’ di più di questa prestigiosa realtà grazie anche alle interviste di Margherita Granbassi con l'astrofisica Nicoletta Krachmalnicoff, Domenica Bueti, neuroscienziata responsabile del Time Perception Lab, Martina Teruzzi, assegnista di ricerca nel gruppo di mathLab che si occupa di matematica e delle sue applicazioni, e Giacomo Destro, project manager del Master in comunicazione della scienza “Franco Prattico”.

I pre-eventi di SHARPER prevedono anche gli incontri "Ricercatori al pub", il 14 e 21 settembre alle 20.00 alle Birreria Al Grande Buffo, e una suggestiva crociera nottura sul Delfino Verde il 23 settembre alle 21.

Info su www.sharper-night.it