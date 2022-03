Notte europea geografia all'Ateneo di Udine

“Luoghi in ‘comune’: mappare memorie, racconti e spazi di vita” è il titolo dell’evento divulgativo che si terrà all’Università di Udine, in occasione della Notte europea della Geografia 2022, venerdì 1 aprile, dalle 17, a palazzo di Toppo Wassermann a Udine (via Gemona 92). L’incontro, aperto a tutti gli interessati, è organizzato dalle geografe e dai geografi udinesi, in collaborazione con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia e il patrocinio della Società Geografica Italiana.



Obiettivo dell’evento è quello di presentare quattro progetti partecipativi riguardanti i territori e gli spazi di vita quotidiana dei comuni di Udine e di Manzano. I protagonisti delle esperienze sono studenti e cittadini di età diverse che sono stati coinvolti e hanno collaborato con varie modalità di lavoro alla realizzazione di mappe, fotografie e video relativi ai luoghi da loro frequentati e vissuti.



Prima verranno brevemente presentati i quattro percorsi progettuali, a seguire si potranno sperimentare le mappe interattive, vedere i filmati realizzati e le fotografie esposte. Sarà inoltre possibile approfondire le caratteristiche e le curiosità dei singoli progetti, con i rispettivi autori, in appositi spazi dedicati.