Nove studenti dell'Ateneo di Trieste ai seminari dell'Osce

Nove studenti del DiSPeS, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste, sono stati selezionati per partecipare al ciclo di seminari extracurriculari dal titolo “The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) as a model for multilateral regional diplomacy of the 21st century“ che è stato inaugurata oggi dal Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Benedetto della Vedova.

Il percorso formativo è organizzato dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), in collaborazione con le Università e gli Istituti di ricerca italiani partecipanti al Tavolo Nazionale OSCE, per promuovere la conoscenza del ruolo e delle attività dell’Organizzazione viennese e per rafforzare la cooperazione tra diplomazia e sistema universitario italiano.

Il ciclo di seminari si svolgerà in lingua inglese da marzo a maggio 2022 in formato virtuale e prevede 20 ore di formazione, suddivise in lezioni frontali e laboratori, sessioni interattive e case studies su specifiche tematiche afferenti all’attività dell’OSCE.

Tutti gli interventi sono a cura dei funzionari diplomatici della Rappresentanza Permanente e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, di funzionari italiani in servizio presso l’OSCE e di Professori universitari ed esperti dell’Organizzazione.

L’iniziativa vedrà impegnati circa 60 studenti universitari provenienti da nove Università italiane: Roma Tre, Pavia, Bocconi Milano, Cà Foscari Venezia, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, LUISS “Guido Carli”, Bologna, Trento e, appunto, Trieste.

I nove studenti di UniTS, che potranno avvalersi del supporto di Giuseppe Pascale, docente di Diritto Internazionale al DiSPeS e punto di contatto del Dipartimento presso l’OSCE, provengono tutti da percorsi formativi di stretta pertinenza: sette sono iscritti alla LM in Diplomazia e Cooperazione Internazionale, mentre due frequentano il Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche.

Alcuni di loro, oltre a conseguire fino a 4 crediti tra le ulteriori attività formative del piano degli studi, potranno inoltre, nei prossimi mesi, essere selezionati per un tirocinio presso la sede OSCE di Vienna o presso Istituti di ricerca italiani, come l’ISPI di Milano o lo IAI di Roma, che forniscono supporto all’organizzazione.