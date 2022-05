Novità in arrivo al Centro Commerciale Friuli

Queste ultime settimane sono state caratterizzate da alcuni eventi cardine per il Centro Commerciale Friuli di Tavagnacco, un punto di incontro per la collettività grazie alle attività commerciali e ai servizi che vengono offerti, e che in questo momento è ancora in fase di ulteriore sviluppo.

Recentemente, nell’ufficio del Sindaco, si è svolto un incontro informale tra la proprietà del complesso e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, che hanno espresso le preoccupazioni dei lavoratori e delle famiglie legate allo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione. La volontà condivisa è che ciascuno possa fare quanto in suo potere per garantire la continuità di questa esperienza, sostenere e superare il più velocemente possibile le difficoltà e garantire la conservazione dell’attuale location.

La proprietà ha spiegato che si è trattato di un investimento consistente, di circa 50 milioni di euro, che comprende lavori di restyling complessivo molto importanti; gli interventi strutturali infatti sono stati numerosi, come ad esempio il rinforzo dei solai, e sono state sanate numerose criticità. Tutto questo ha comportato uno stravolgimento completo della vecchia struttura. Il livello di qualità degli interventi, dalla progettazione ai materiali, è elevatissimo e richiede un determinato impegno nei lavori, nelle procedure e nei tempi.

La nuova impostazione è estremamente innovativa e quasi al 100% green, e tra le varie comprende anche l’installazione di macchine per riscaldare e raffreddare di ultima generazione, ottimizzate per il risparmio energetico. Il periodo che stiamo attraversando non è stato facile: ha pesato enormemente la pandemia con gli inevitabili stop vissuti in questi anni, e in ultimo anche la situazione attuale, che comporta ulteriori difficoltà a reperire materiali di qualità, professionisti e aziende.

La proprietà ha voluto quindi rassicurare i lavoratori perché la sua volontà, dato anche l’investimento posto in essere, è quella di andare fino in fondo: il Centro Commerciale Friuli ha un futuro significativo per l’offerta che troverà spazio all’interno di questa struttura e verrà costantemente sviluppato anche nei prossimi anni.

Nei giorni scorsi numerose le novità: hanno aperto nuove attività tra cui una gelateria, una pizzeria, una maglieria e un negozio di telefonia. È stato inaugurato anche il nuovissimo bar del complesso, frutto di un approfondito studio architettonico, attualmente fiore all’occhiello del Centro.