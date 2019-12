Nozze da favola: dalla scelta dei fiori a quella delle foto

Sono ormai molto frequenti i corsi per organizzare il matrimonio, dalla cerimonia, i chiesa o in Comune, al pranzo e in alcuni casi, anche al viaggio di nozze. Anche la wedding planner Valentina Malacart ha appena tenuto un corso a Pordenone e un altro è già previsto per il prossimo anno. Insomma, le fiere dedicate agli sposi non bastano più. Ecco i consigli più semplici.

La prima cosa da fare perchè il matrimonio sia davvero il giorno più bello della vita e un momento da ricordare con gioia per sempre è decidere la time line, ossia il calendario, minuto per minuto, di quello che si deve fare. Anche solo uno sgarro può rovinare tutto.

Sperando che la scelta sia già stata prese con largo anticipo e, quindi, che la chiesa o la sala del Comune siano già state prenotate, il wedding planner potrà anche aiutare a scegliere l’abito da cerimonia, o indirizzare verso un negozio o una sartoria adatta alle esigenze della sposa e dello sposo.

Fondamentale è scegliere anche come abbellire la sala o la chiesa, e, ovviamente il ristorante o la villa dove si organizzerà il pranzo o il buffet. Inutile dire che la scelta dei fiori è importantissima e che l’esperienza del wedding planner può essere di grande aiuto.

Una volta decisi gli addobbi floreali, che compredono anche la scelta del bouquet, si deve pensare al menù, contattando un’impresa di catering, o scegliendo tra le proposte fatte dal ristorante prenotato. E’ bene ricordarsi che non tutti amano il pesce, per cui non scegliere un menù che comprenda solo questo tipo di alimento, e che ci possono essere tra gli invitati anche intolleranti o allergici.

Ultimo passo, ma fondamentale, è la scelta del fotografo, che non deve proprorvi prove troppo invadenti i giorni prima delle nozze, ma anche finti set a distanza di mesi, se non siete d’accordo.