Nozze già prenotate per il 2022

La villa de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco, ospitata in un piccolo borgo rurale alle porte di Cividale, è una delle location più ambite, per ospitare eventi culturali, feste e, ovviamente, matrioni in particolare.

Per questo Odino Cernoia, presidente della Fondazione de Claricini Dornpacher è molto affranto, quando spiega di non aver potuto proseguire con l’attività, annullando molti appuntamenti già calendarizzati a causa dell’emergenza sanitaria e delle nuove disposizioni sepre più stringenti.

“Purtroppo – spiega Cernoia – dei venti festeggiamenti previsti, soltanto cinque sono giunti a compimento. Alcune coppie di sposi hanno deciso di posticipare le nozze, sperando in tempi migliori. In alcuni casi le prenotazioni si sono spostate addirittura ad agosto del 2021, ma non mancano prenotazioni per il 2022. E comunque, purtroppo, sono stati annullalti anche molti eventi culturali che avevamo già organizzato”.