Nozze in friulano per Dj Tubet e la sua Sandra

Sabato 7 agosto, nella sala consiliare del comune di Nimis, è stato celebrato per la prima volta un matrimonio in lingua friulana. L'assessora Serena Vizzutti ha unito gli sposi Mauro Tubetti (Dj Tubet) e Sandra Ibargüen Milena Machado introducendo, come da prassi, la cerimonia con la lettura in italiano degli articoli agli sposi e traducendo poi gli stessi in friulano.

È cosi che i “Dirits e dovês mutuâi dai maridats”, gli “Orientament de vite familiâr e residence de famee” e i “Dovês a pro dai fîs” hanno preceduto uno dei momenti più emozionanti, la sottoscrizione delle firme dei testimoni e degli sposi, seguiti dal consueto bacio e dall'applauso dei partecipanti.

Il matrimonio era stato deciso da tempo: “Abbiamo scelto di tenere fede alle nostre promesse anche in questo periodo post-pandemico e sopratutto di celebrarlo in friulano” ha detto Dj Tubet a fine cerimonia.

La lingua friulana per il rapper non è solamente una “marilenghe” con cui comporre canzoni e improvvisazioni “ma è anche un diritto conquistato ed è giusto utilizzare la nostra lingua madre in tutti gli aspetti della vita anche presso le istituzioni pubbliche” ha aggiunto ancora Dj Tubet.

“Sono molto affascinata dalla musicalità della vostra lingua e sono felice di aver deciso assieme al mio sposo di celebrare le nozze in friulano, sono una colombiana che ama il friulano” ha aggiunto Sandra, ancora emozionata con bouquet in mano tra i sorrisi degli amici e parenti accorsi per celebrarli.

“Sono stata particolarmente onorata di officiare la cerimonia in friulano” ha precisato l'assessora Vizzutti. “Un buon segnale di vitalità per la nostra lingua che dimostra ancor oggi di non essere solo un baluardo della nostra identità ma di possedere anche un forte valore attrattivo per le altre culture. Un matrimonio non solo al passo coi tempi, ma anche un atto storico e importante, il primo a essere stato celebrato in friulano nel nostro comune”.

Gli sposi, uniti civilmente, sono stati accolti all'uscita del Municipio di Nimis con il consueto lancio di riso, gli “auguriis ai nuviçs” emozionati dei partecipanti e dalle bolle di sapone dei più piccini.

