Numero verde Asugi: sospensione del servizio per un'ora

Giovedì 10 marzo, a causa del passaggio ad un altro operatore telefonico, il numero verde 800614302 per i Servizi Sanitari Asugi non urgenti sarà sospeso, dalle 14:00 circa per un’ora. Il servizio sarà comunque garantito e i cittadini potranno contattare il 112.



Mercoledì 10 marzo, così come l’orario previsto per la momentanea interruzione della linea telefonica (14:00 – 15:00), non è prevista come giornata di Guardia Medica, pertanto si sarà necessario fare riferimento al proprio medico di base.



Le richieste per problematiche riguardanti i medici Usca saranno gestite dal numero unico per le emergenze 112.