Nuova coordinatrice per la Fiab Fvg

Durante la riunione del Coordinamento regionale dell’11 gennaio è stata eletta dalla plenaria dei presidenti delle associazioni Fiab del Friuli Venezia Giulia Luana Casonatto, che sarà la nuova coordinatrice per il biennio 2023/2024.

Attualmente Casonatto ricopre anche la carica di presidente di Fiab Pordenone - Aruotalibera. Si occupa da oltre un decennio con passione e impegno di mobilità sostenibile e promozione della bicicletta. Sotto la sua presidenza l’associazione pordenonese ha saputo raggiungere grandi traguardi in termini di numero di iscritti e di ricchezza di iniziative di rilevanza anche extra-regionale.

Nel ruolo succede al triestino Luca Mastropasqua che ha traghettato le associazioni della regione attraverso il periodo critico della pandemia occupandosi in particolare del Cicloraduno nazionale Fiab tenuto nella nostra regione nel 2021 e il complesso lavoro di analisi e verifica del Premoci, il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica in dialogo con gli uffici regionali. A Mastropasqua va un sentito ringraziamento dal Coordinamento tutto.

I primi impegni della coordinatrice e degli altri componenti dell’organo regionale Fiab saranno rivolti in particolare nella promozione delle istanze in funzione delle prossime elezioni regionali e il grave tema della sicurezza stradale per gli utenti deboli della strada.

Fiab raccoglie cinque associazioni e più di mille soci in Fvg. E oltre 19.000 in tutta Italia. L’attività principale è promuovere l’uso della bicicletta, intesa come mezzo di spostamento, per lavoro o divertimento, ma anche come risorsa economica, culturale e ambientale con l’obiettivo finale di promuovere una crescita positiva e sostenibile del nostro territorio.

Fiab organizza e propone cicloturismo, attività educative, incontri. Ma non solo. Sono fondamentali le attività di collaborazione e consulenza, presso gli enti locali per pianificare una mobilità stradale più sana, sicura che sia strumento di crescita e benessere.