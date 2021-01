Nuova decespugliatrice a San Giorgio di Nogaro

Una macchina operatrice unica nel suo genere, progettata specificatamente per la manutenzione dei canali e delle scarpate stradali, dotata di un innovativo sistema di rotazione (sia della cabina di comando che della testata trinciante) che permette di eseguire operazioni di sfalcio in entrambi i sensi di marcia, raggiungendo con il braccio telescopico distanze fino a 12 metri.

Alla consegna della nuova decespugliatrice Energreen (modello ILFS 1500), acquistata dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per la sede di San Giorgio di Nogaro, non hanno voluto mancare nemmeno gli operatori in ferie, “entusiasti perché ora “scendono” definitivamente da un trattore, efficiente ma ormai obsoleto, per salire su un “ritrovato” di tecnologia ed ergonomia, attento sia all’incremento della produttività che alla salute e alla sicurezza dell’operatore”, spiega il responsabile della manutenzione ing. Massimo Ventulini.

“Questo nuovo mezzo - informa la presidente del Consorzio Rosanna Clocchiatti - va a rinnovare ed implementare il parco mezzi dell’ente, che ormai ha superato le 20 unità, in un programma di sostituzione e adeguamento reso possibile, pur con i canoni invariati dal 2014, dai risparmi derivanti dal continuo efficientamento della spesa delle diverse gestioni consortili, e dall’introduzione del nuovo sistema economico-patrimoniale, che consente di suddividere la spesa di acquisto in diverse annualità”. Assieme all’assunzione di nuovo personale specializzato, l’acquisto della nuova macchina risponde alla domanda di sempre maggiori attività delegate e finanziate dalla Regione Fvg, in particolare dalla Direzione delle Risorse agricole e dall’Ambiente.

“La scelta del Consorzio, in accordo con la Regione, è quella di eseguire direttamente con personale e mezzi propri gran parte delle attività annuali di manutenzione ordinaria (sfalci e decespugliamenti) sulla rete dei canali di scolo e di irrigazione, ricorrendo agli appalti pubblici per l’esecuzione delle manutenzioni straordinarie e per i lavori più specializzati - spiega Clocchiatti -. Le esigenze manutentive, infatti, non sempre sono compatibili con le tempistiche dell’iter di affidamento dei lavori pubblici”.

Parte delle manutenzioni ordinarie avviene su progetti approvati preventivamente dalla Regione; il Consorzio le esegue al “puro costo”, generando così un’economia di scala che ha permesso finora di contenere l’aumento dei tributi dei consorziati, fermi ormai da diversi anni.