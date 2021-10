Nuova guida per il Reparto Comando e Supporti tattici della Julia

Si è svolta oggi la cerimonia di avvicendamento al comando della Spaccamela di Udine, sede del Reparto Comando e Supporti Tattici della Brigata Alpina Julia. Il tenente colonnello Andrea Bernardi ha passato le consegne al parigrado Massimiliano Paoli.

La cerimonia si è tenuta nel rispetto delle misure anti-Covid ed è stata presieduta dal Comandante della Brigata Alpina Julia, generale di Brigata Fabio Majoli, massima autorità militare. Il tenente colonnello Bernardi, nel suo discorso di commiato, ha espresso la propria gratitudine per il lavoro svolto da tutti gli uomini e le donne del Reparto: “Non spegnete mai la gioia e la fierezza di essere alpini del Reparto Comando e Supporti Tattici Julia”.

L’unità ha garantito il proprio supporto nelle numerose attività svolte dalla Julia e dal Comando Truppe Alpine, in Friuli Venezia Giulia, in Veneto e in Trentino Alto Adige. L’alta professionalità, la caparbietà e la coesione che contraddistinguono questo prezioso assetto della Julia hanno rappresentato la caratteristica espressa dalle penne nere del Reparto Comando e Supporti Tattici che hanno operato a supporto costante e continuo delle esigenze della Nazione.

In particolare i nuclei sanitari e le squadre di bonifica e sanificazione del Reparto, operando con quelli degli altri reggimenti dell’Esercito stanziati in Friuli Venezia Giulia, sono stati impiegati nel supporto alla Protezione Civile e al Servizio Sanitario in risposta all’emergenza pandemica.

Il tenente colonnello Massimiliano Paoli rientra nella Julia dopo essere stato impiegato presso lo Stato Maggiore del Comando Truppe Alpine di Bolzano. Il tenente colonnello Andrea Bernardi sarà assegnato al Centro Addestramento Alpino di Aosta.