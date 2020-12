Nuova illuminazione a Led a Medea con il progetto europeo Lighting Solutions

"Iniziati la scorsa estate, i lavori pubblici previsti dal progetto Lighting Solutions si sono conclusi poche settimane fa in largo anticipo rispetto alla tempistica prevista (domani, 31 dicembre) – ha dichiarato il sindaco del comune di Medea, Igor Godeas –. Purtroppo, considerata la pandemia tuttora in atto, mi dispiace non poter presentare alla cittadinanza il risultato ottenuto con un evento organizzato assieme a Milan Turk, sindaco del Comune sloveno di Šempeter-Vrtojba, nostro capogruppo in questo Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 che ha finanziato il progetto".



Il risultato dei lavori si può osservare sia all’esterno del municipio di Medea dove sono presenti nuove sorgenti luminose a LED (dotate di un sistema di gestione dell’illuminazione durante le ore notturne) e un impianto di videosorveglianza in questa determinata zona, sia sul tetto del chiosco nell’area verde dove è stato installato un impianto fotovoltaico.



"Gli obiettivi di questo progetto transfrontaliero erano sia migliorare l’efficienza energetica e la gestione dell’illuminazione delle strutture pubbliche, sia attuare una gestione più consapevole dell’energia e l’adozione di comportamenti corretti: grazie ai lavori svolti li raggiungeremo perché i consumi elettrici della pubblica illuminazione diminuiranno, la sicurezza dei nostri cittadini aumenterà e l’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera (quindi l’inquinamento) verrà ridotta. Inoltre, in questi mesi abbiamo promosso sui social media una campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e abbiamo aperto uno sportello Energia a cui i cittadini potevano rivolgersi per richiedere informazioni sull’argomento. Un aspetto non secondario di tutto questo, inoltre, è che l’area circostante il municipio è stata riqualificata"."Il risparmio energetico – ha aggiunto Godeas – è un argomento a cui abbiamo dimostrato grande attenzione fin dal nostro insediamento: il risparmio economico che ne deriva ci permette di reinvestire in progetti simili (il prossimo passo dovrebbe essere sostituire una parte degli infissi del municipio)"."Ricordo nuovamente e con soddisfazione l’– ha ribadito il sindaco –. In tutti questi anni ci hanno unito tantissimi incontri sociali e culturali, e quindi c’è stata grande condivisione tra le due cittadinanze. Quello che siamo riusciti a fare con questi lavori, però, è una cosa un po’ diversa: siamo riusciti a portare la collaborazione anche a livello degli uffici comunali per un progetto concreto e tangibile. È un risultato che corona questa amicizia iniziata tanto tempo fa".