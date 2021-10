Nuova illuminazione a Villa Primavera, in Comune di Campoformido. L'Amministrazione comunale ha confermato l'impegno per rinnovare gli impianti di illuminazione su tutto il territorio comunale, nell'ottica di rinnovare le infrastrutture e attuare quindi un taglio della spesa corrente dell'illuminazione pubblica.



Nei giorni scorsi è stato individuato ed affidato a Paolo Blarasin, con Studio a Tricesimo, l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica della frazione di Villa Primavera.



Come spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Adriano Stocco, "lo studio di fattibilità riguarda tutta la frazione di villa Primavera dove si prevede la completa sostituzione di tutti i pali e i corpi illuminanti che saranno a led la messa a norma con l'arretramento dei pali all'interno dei marciapiedi e non a bordo strada come gli attuali. I lavori saranno suddivisi a lotti funzionali, ovviamente viene compresa nei lavori anche Via Napoleonica, un primo lotto di circa 200mila euro finanziato con fondi propri potrà essere appaltato a inizio anno 2022”.



Inoltre, in questi giorni sono partiti i lavori di efficientamento del secondo lotto ae entro l'anno si partirà con il primo lotto di Campoformido.Tra gli interventi più recenti realizzati dal Comune ci sono quelli delappena inaugurata e dove, oltre ai corpi illuminanti a led, è stato installato un impianto fotovoltaico".“Crediamo che i nostri investimenti vengano nel tempo ripagati con i minori costi fissi energetici, avevamo fatto delle valutazioni di risparmio, ma visti i prossimi aumenti dell'energia i risparmi di questa amministrazione saranno ancora maggiori per i prossimi 20 anni” concludono la sindacae l'Assessore Stocco.