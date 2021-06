Nuova illuminazione pubblica a San Giovanni

Una nuova illuminazione pubblica destinata non solo a rendere ancor più bella e vivibile San Giovanni al Natisone, ma anche a dare una grossa mano all’ambiente, con un risparmio di energia del 59% rispetto a prima. È questo il senso del progetto portato avanti da Comune di San Giovanni al Natisone ed Hera Luce (società di illuminazione pubblica di AcegasApsAmga), che prevede la sostituzione di tutti i 1.690 punti luce del territorio comunale con apparecchi a LED di ultima generazione e un significativo intervento sulle infrastrutture di servizio (linee e quadri elettrici).

Gli interventi di riqualificazione consentiranno un risparmio energetico notevole, passando da 617.898 kWh/anno attuali a 254.242 kWh/anno e porteranno ad un abbattimento annuo delle emissioni di 147 tonnellate di CO2 dannose per l’ambiente.

Oltre al positivo impatto ambientale, la riqualificazione ha l’obiettivo assicurare la continuità del servizio e la sicurezza dei cittadini: i nuovi apparecchi, infatti, saranno dotati di una particolare tecnologia di telecontrollo e telegestione, che porterà numerosi benefici, tra cui la garanzia del presidio di ogni punto luce e l’attivazione immediata dei servizi di supporto e manutenzione in caso di anomalia.

Per assicurare un’ulteriore risparmio energetico, oltre alla sostituzione dei 1.690 punti luce, verranno anche ammodernati tutti gli impianti semaforici con nuova tecnologia a LED. Verrà, inoltre, effettuato un restyling dell’illuminazione interna del municipio: tutti gli apparecchi saranno infatti sostituiti con dispositivi a LED, che oltre a ridurre i consumi garantiranno un netto miglioramento del comfort visivo all’interno dell’edificio. Sempre nella sede comunale, verrà, inotre, installato un termototem per la misura della temperatura all’ingresso.

Un altro importante intervento consisterà nella riqualificazione dell’illuminazione scenografica di Villa De Brandis, progettata per valorizzare l’edificio storico e la sua meravoigliosa facciata. È stata, infatti, progettata una speciale illuminazione con effetto diffuso che sarà ottenuta grazie all’installazione di proiettori a terra. Inoltre, per dare risalto al balcone centrale, sarà posizionato un corpo illuminante alla base della finestra del primo piano che ne illuminerà l’intradosso.

Le nuove luci permetteranno ogni anno di risparmiare circa 364.000 kWh, pari al consumo medio di 135 famiglie, che corrispondono a una diminuzione del consumo di energia del 59% rispetto allo stato attuale. Anche le emissioni inquinanti diminuiranno drasticamente con una stima di 147 tonnellate di CO2 all’anno risparmiate all’atmosfera.

Le nuove installzioni non sono però positive solo per l’ambiente, infatti, la diminuzione delle emissioni non preclude l’efficienza luminosa degli impianti, anzi, la migliora nettamente. Infatti il LED permette un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di confort visivo, incrementando la percezione dei colori: queste caratteristiche contribuiranno a garantire maggior sicurezza e il corretto livello d’illuminamento.

La nuova illuminazione di San Giovanni al Natisone è un progetto perfettamente allineato con le strategie del Green Deal Europeo e contribuisce concretamente al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, grazie all’implementazione di un modello di illuminazione pubblica green e completamente circolare. I materiali utilizzati, infatti, potranno essere recuperati e rigenerati alla fine del ciclo di vita dell’impianto.

Si ricorda che, per effettuare segnalazioni di malfunzionamenti o guasti agli impianti di illuminazione pubblica o semaforici gestiti da Hera Luce, il nuovo numero verde è l’800.498.616: gratuito da rete fissa e mobile, è attivo tutto l’anno 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

“Continua il nostro impegno per contribuire ad un miglioramento dell'efficientamento energetico e alla riduzione delle emissioni in atmosfera", afferma il Sindaco di San Giovanni al Natisone Carlo Pali. "Siamo stati il primo comune del FVG a dichiarare in consiglio comunale l'emergenza climatica e sposare formali protocolli e politiche plastic free, a breve inoltre partiremo con la realizzazione delle fognature nelle zone industriali, un altro tangibile intervento che dimostra la nostra attenzione all'ambiente".

“Con questo importante progetto, la maggiore efficienza dei LED consentirà di rendere le strade del territorio comunale più illuminate e più sicure", afferma Alessandro Battistini, Direttore Generale di Hera Luce. "L’intervento previsto a San Giovanni al Natisone porterà il servizio a un livello di efficienza energetica del 59% rispetto allo stato di partenza degli impianti interessati. Un risultato importante, che raggiungeremo grazie all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione, selezionate adottando i Criteri Ambientali Minimi per l’illuminazione pubblica. L’intervento si inquadra all’interno delle politiche europee di efficientamento energetico, riduzione dei consumi e sostenibilità ambientale e rappresentano un contributo fattivo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 su cui il Gruppo Hera è impegnato costantemente”.