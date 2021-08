Nuova insegna per la vendita di sigarette elettroniche

Iniziano ad essere esposte in Friuli Venezia Giulia le nuove insegne previste per i negozi specializzati nella vendita di Prodotti Liquidi da Inalazione utilizzati per le sigarette elettroniche.

Analogamente a quanto già avviene per le rivendite tabacchi, le insegne sono state recentemente prescritte con Determinazione Direttoriale prot. 92923 RU del 29/03/2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al fine di consentire all’utenza di identificare in modo inequivocabile gli esercizi autorizzati alla vendita al dettaglio di prodotti liquidi per inalazione.

Infatti, oltre che le rivendite tabacchi sono legittimati alla vendita dei prodotti da inalazione gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie. Per ognuna di queste categorie è prevista l’esposizione di un’apposita insegna, ben visibile al pubblico sia durante le ore diurne sia durante le ore notturne, che attesta il possesso dei requisiti di legge in materia di sicurezza dei prodotti da parte del rivenditore.

L’Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia, nell’ambito delle attività di autorizzazione, definizione e controllo della rete di vendita al pubblico, ha provveduto a comunicare a tutti gli autorizzati la numerazione ordinale identificativa dell’esercizio di vendita che deve essere riportata sull’insegna.