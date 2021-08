Nuova luce a Pasiano di Pordenone

Proseguono i lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica nelle frazioni di Pozzo e Rivarotta a Pasiano di Pordenone. Un intervento che entro la fine del 2021 porterà al miglioramento dell’illuminazione, soprattutto in termini di risparmio energetico ed economico, con l’adozione di corpi illuminanti tecnologicamente più avanzati.

L’intervento - affidato alla ditta modenese Cpl Concordia società cooperativa di Concordia sul Secchia - è stato pianificato nel 2018 con l’approvazione del progetto di fattibilità. Poi a dicembre 2019 è arrivata l’approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta Piccinin. L’opera è stata inserita nel programma triennale 2020-2021-2022, comportando una spesa complessiva di 1.520.000 euro (tenuto conto di imprevisti, collaudi, allacciamenti e acquisto delle colonnine di ricarica elettrica), che sarà finanziata con fondi propri del Comune per 120mila euro di spese tecniche e 153mila euro di Iva. La copertura finanziaria per l'ammodernamento della rete deriva dalla vendita della quota di partecipazione del Comune in Asco holding.

“Oltre un milione e mezzo di risorse sono state investite in un intervento a favore della riduzione dei consumi e di un’impronta ecologica del Comune” ha ricordato il primo cittadino, Edi Piccinin, richiamando di fatto il Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2017) di cui è dotato il Comune.

Il Piano fa una analisi dello stato di fatto e delle possibili soluzioni per la messa a norma degli impianti, la messa in sicurezza e l’adeguamento delle linee nonché un’analisi della riqualificazione e dell’efficientamento energetico, per ridurre i costi legati al consumo di energia da sostenere. Il Piano evidenzia anche le criticità: le linee aeree di alimentazione e i sostegni inadeguati, la necessità di intervenire sulle centraline di alimentazione, la vetustà delle linee, le dispersioni e la necessità di rifacimento di alcune, operando una classificazione sintetica dei punti luce in base alla priorità. Il Piano, inoltre, prende in considerazione la scelta della tecnologia del corpo illuminante le cui prestazioni migliori si hanno con i LED, determinando i costi di intervento per la loro riqualificazione, quella delle centraline, delle linee aeree, dei sostegni inadeguati e degli impianti semaforici installati sul territorio Comunale.

“Come previsto dalla legge abbiamo fatto verificare preventivamente il progetto, coinvolgendo lo Studio Progeco di Caneva, ed apportato delle migliorie. Una serie di accorgimenti grazie ai quali ci sarà un risparmio di circa 60/70mila euro l'anno – assicura il sindaco -. Il problema energetico è strettamente correlato alla tutela dell'ambiente perché per produrre energia si consumano grandi quantitativi di risorse ambientali. I comportamenti virtuosi aiutano a ridurre i costi delle bollette e perciò la strada da intraprendere è quella della riduzione dei consumi - chiarisce -. Meno consumi significa più energia pulita, ricadute positive sull'ambiente e sulla qualità della vita”.

Nelle strade in cui non è presente la pubblica illuminazione saranno posati cavidotti per consentire alle compagnie proprietarie di rete (e sulla base di una convenzione con il Comune) di investire per il completamento della rete in fibra ottica. “Tutti questi interventi si concretizzano in un momento piuttosto delicato per le opere pubbliche in cui si registrano speculazioni sui costi delle materie prime – conclude Piccinin -. Per questo motivo l’amministrazione vigilerà con ancora più attenzione sul corretto sviluppo dei lavori”.

L’impegno profuso dall’amministrazione nella lotta al cambiamento climatico e l’attuazione di politiche locali mirate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili soddisfa l’adesione del Comune al “Patto dei Sindaci per il clima e l’energia”. Un’iniziativa della Commissione europea per la quale Pasiano s'impegna a unire la strategia di mitigazione in campo di energia sostenibile a quella per l'adattamento ai cambiamenti climatici riducendo le emissioni di CO2 sul territorio di almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica e un maggiore impiego di fonti di energia rinnovabili; e migliorando la resilienza e l’adattamento agli effetti del cambiamento climatico.