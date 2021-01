Nuova luce per l'ex Braida de Dottori

Un obiettivo duplice. Su entrambe le direzioni molto importante. Sono al lavoro da alcuni giorni, a Ronchi dei Legionari, gli operai di Città Solidale impegnati su due fronti. Il primo la potatura, la manutenzione e la messa in sicurezza dei grandi alberi che si sviluppano nella zona, il secondo togliere di mezzo tutte le ramificazioni e la ricca vegetazione che impedisce di vedere il muro di cinta dell'ex Braida De Dottori, una delle zone storiche della città e che ha un passato importante alle spalle.

Quello che si sviluppa tra via Aquileia e via 24 Maggio non è un muro qualsiasi. Interessante, infatti, è quanto riporta il libro di Katharina Zanier “Tra Aquileia e Lacus Timavi”, che parla proprio dei blocchi reimpiegati nella “Braida de Dottori” a Ronchi dei Legionari.

“Si tratta di un numero considerevole di grandi elementi lapidei, estratti dalle struttura del ponte in occasione dello scavo effettuato nel 1770 da G. B. de Dottori … I blocchi sono stati reimpiegati come pilastrini decorativi del muro di recinzione della proprietà de Dottori”.

E anche Silvio Domini, nel suo lavoro “Ronchi dei Legionari – Storia e Documenti” del 1998”, riporta che le pietre del ponte romano esistente nei pressi dell’attuale villa Von Hinke “ … furono usate dal de Dottori come pilastrini decorativi sopra l'alto muro della sua proprietà, dove ci sono ancora e presentano superiormente l'incavo dell'arpese che le univa per dare ai pilastroni la forza di resistere alla forte corrente”.

Ecco, quindi, che ci si trova di fronte non a semplici blocchi di pietra, ma di elementi storici importanti. “Un intervento di riqualificazione del territorio molto importante e significativo – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – che fa parte proprio di un più ampio programma che ha coinvolto altre zone storiche della città e, proprio di recente, la parte retrostante casa Colautti-Bertogna e il palazzo municipale”.

Le prime notizie storiche relative ai De Dottori risalgono agli inizi del 1700, più precisamente nel 1719, quando Pietro De Dottori fu Michelm, nativo di Venezia, decide stabilirsi a Ronchi dei Legionari. Si può certamente ritenere che la villa abbia origini settecentesche, probabilmente costruita al posto di quella più piccola costruita all'inizio del 1700.