Nuova mensa per le scuole medie di Fiume Veneto

Un altro importante risultato ottenuto dal Comune di Fiume Veneto nel campo dell’edilizia scolastica: il Ministero dell’Istruzione ha ammesso al finanziamento la realizzazione della nuova mensa scolastica della scuola secondaria di primo grado del capoluogo.

“Le graduatorie pubblicate dal Ministero – annuncia il Sindaco Jessica Canton - vedono il progetto della nuova mensa di Fiume Veneto al secondo posto in Regione, con un’assegnazione di 1 milione e 82 mila euro. E’ un tassello importante che va ad aggiungersi agli altri relativi alla ricostruzione della scuola secondaria. Appena insediati nel 2018 abbiamo trovato una situazione del plesso scolastico preoccupante, tanto da dover effettuare d’urgenza durante la stessa estate un urgente intervento di consolidamento che potesse garantirne l’agibilità per l’anno scolastico successivo. E’ stato evidente, a quel punto, che l’edificio dovesse essere demolito e ricostruito, per rispettare i più moderni standard di efficienza energetica e sicurezza antisismica".

"Nel 2019 è stato approvato il nuovo progetto che prevede un percorso di 6 lotti per ricostruire una nuova scuola media di circa 3000 metri quadri, con una mensa dedicata e un nuovo auditorium da 280 posti, struttura che tutta Fiume Veneto attende da decenni. Il primo lotto, relativo alla palestra, si è già concluso, il secondo riguardante le prime 6 nuove aule è in corso, mentre per il terzo e il quarto si sta procedendo con l’iter della gara d’appalto per la progettazione esecutiva".

"La nuova mensa ci permetterà di liberare gli spazi che da anni sono destinati a refettorio all’interno del Palazzetto dello Sport, per poterli rimettere a disposizione delle associazioni sportive e culturali. Fino a oggi sono oltre 7 i milioni di euro di finanziamenti regionali e ministeriali che abbiamo ricercato ed ottenuto per la nuova scuola media, in aggiunta ai circa 2 milioni di fondi comunali, a copertura di 5 lotti su 6. Quest’ultima assegnazione – conclude il Sindaco Canton - è un altro importante risultato ottenuto grazie alla determinazione e alla capacità operativa dell’amministrazione comunale e degli uffici”.