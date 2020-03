Nuova pagina per la Protezione Civile di Campoformido

Il gruppo comunale Protezione Civile di Campoformido ha attivato la pagina Facebook dove sono riportate le indicazioni da rispettare per affrontare l'emergenza Coronavirus.



I residenti nel Comune di Campoformido possono mettere il loro "mi piace" per rimanere aggiornati sulle attività e comunicazioni del gruppo comunale di Protezione civile. Accedendo al profilo trovate il DPCM 11 marzo 2020 https://bit.ly/2IH2XCw con efficacia dal 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020 e i due allegati utili alla sua comprensione, in attesa di infografiche.