Nuova pre e post accoglienza alla Scuola dell'Infanzia di Jalmicco

Per l'anno scolastico 2022/2023, il Comune di Palmanova ha deciso di attivare alla Scuola dell’Infanzia di Jalmicco, in via sperimentale, due nuovi servizi: la pre accoglienza dalle 7.30 alle 8 di mattina al costo indicativo di 22 euro al mese e la post accoglienza dalle 16 alle 17 con una tariffa indicativa mensile di 65 euro. Ciascun servizio sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti.



“Un servizio molto richiesto dalle famiglie. Come Comune abbiamo deciso di avviare una prima sperimentazione per venire incontro a queste necessità, calmierando il costo finale attraverso la copertura parziale dei costi. In base alle iscrizioni raccolte, le tariffe indicative mensili a carico delle famiglie potranno anche essere riviste al ribasso. I genitori che lavorano saranno così aiutati nella gestione quotidiana dei figli, potendo usufruire di una vigilanza e accoglienza sia prima che dopo il normale svolgimento delle lezioni”, commenta Simonetta Comand, assessore comunale all’istruzione.



La stima dei costi è parametrata sul periodo settembre-giugno, pertanto le richieste di ciascun servizio devono intendersi formulate per l'intero anno scolastico.



Da oggi, martedì 4 gennaio, saranno aperte le preiscrizioni alla Scuola dell’Infanzia di Jalmicco per gli attuali iscritti, nati nel 2017 e 2018, e per i nuovi iscritti, nati nel 2019 o fino all’aprile 2020 (se anticipatari).



“A Jalmicco completiamo così un’offerta formativa di qualità, affiancando alle necessità formative dei più piccoli, un ambiente protetto funzionale ai genitori. Aiutiamo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e, nel contempo, offriamo adeguata e professionale accoglienza ai bambini”, conclude l’assessore Comand.