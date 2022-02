Nuova rivendita di giornali a Premariacco

Dopo la chiusura nello scorso autunno dell’unica edicola presente in paese, Premariacco è rimasto sprovvisto di questo servizio. Per quanto sul territorio comunale siano presenti le edicole nelle frazioni di Orsaria e Ipplis, la chiusura di quella presente sul Capoluogo comunale, ha creato molta delusione fra gli abitati, sentita come la perdita di un servizio di informazione e un conseguente impoverimento per il territorio e la sua comunità.



Il fenomeno della chiusura delle edicole è ormai noto e vasto, causa e conseguenza nello stesso tempo della crisi dell’editoria su carta stampata; i dati dicono che in Italia nell’ultimo decennio il numero delle edicole si è dimezzato, un fenomeno importante soprattutto nelle città ma in costante aumento anche nei piccoli centri dove una chiusura ha risvolti sociali ed economici molto più rilevanti.



In parallelo si è registrato però un incremento di punti vendita di giornali e riviste presso supermercati, bar, pompe di benzina e autogrill, come un servizio commerciale accessorio all’attività principale.



Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di Consumo di Premariacco ha ritenuto doveroso venire incontro alle numerose richieste pervenute da soci e clienti e, per quanto impegnativo dal punto di vista organizzativo ed economico,e viene incontro all'esigenza, molto sentita, di avere in paese, vicino e facilmente raggiungibile la possibilità di acquistare i giornali quotidiani e di accedere ai servizi offerti della carta stampata, un mezzo d'informazione, cultura e approfondimento sempre attuale, moderno e completo anche nell'era digitale e alternativo ai servizi offerti sul web.Il servizio è aperto tutti i giorni della settimana, secondo l’orario di apertura del supermercato.