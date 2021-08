Nuova rotatoria a Ronchi dei Legionari, cantiere da 2,7 milioni

E' stato affidato a un pool di professionisti guidati dall'architetto Adriano Venuto, l'incarico, dal valore di 120mila euro, per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo della nuova rotatoria che, a Ronchi dei Legionari, sorgerà al posto dell'incrocio che regola il traffico tra via D'Annunzio, via dei Campi e via Manzoni.

Un'opera alla quale si aggiungono il nuovo parcheggio, l'ingresso all'area scolastica e anche il nuovo sistema di smaltimento delle acque meteorologiche. L'incarico, poi, vale anche per la successiva direzione lavori, le misure, la contabilità finale e il coordinamento della sicurezza dei lavori.

I professionisti avranno alcuni mesi di tempo per consegnare l'elaborato all'amministrazione comunale che, poi, dovrà indirre la gara d'appalto. Se tutto andrà per il verso giusto, il cantiere dovrebbe aprire nei primi mesi del prossimo anno.

Un progetto che, nella sua completezza, vale 2milioni e 700mila euro. Dei quali 1 milione e 65mila euro sono appena stati garantiti; tutta la documentazione è già arrivata, dall'amministrazione regionale attraverso lo strumento della concertazione.

“Prosegue anche questo iter – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – l'iter di un'opera pubblica importantissima. Ronchi dei Legionari, in questi mesi, ha aperto molti cantieri e altri partiranno prossimamente. E' il segnale eloquente di quanto vitale e attiva sia la municipalità cittadina in questo settore. Certo, si potrebbe fare tanto di più, ma queste sono le nostre possibilità e non credo che siano davvero così impalpabili e poco lungimiranti. Larga parte del nostro programma elettorale è stato rispettato e di questo ne vado fiero”.