Nuova scuola Lozer, approvato il progetto definitivo

Prosegue, a Pordenone, l’iter che condurrà alla realizzazione della nuova scuola Lozer, per un investimento complessivo di 9,9 milioni. La giunta comunale - su proposta del sindaco Alessandro Ciriani e dell’assessore ai lavori pubblici Walter De Bortoli - ha infatti appena approvato il progetto definitivo. Parallelamente proseguono i primi lavori preliminari con la costruzione della cabina elettrica che servirà la futura scuola. La nuova Lozer sarà una scuola ipermoderna, immersa nel verde, capace di accogliere attività extra scolastiche per il quartiere. Ma, oltre all’edificio in sé, verrà riqualificata anche l’area esterna che, di fatto, diventerà una nuova piazza.

Il percorso – L’ultimo step progettuale riguarderà l’approvazione del progetto esecutivo, verso luglio. Quest’estate scatterà anche la fase uno dei lavori con la demolizione della vecchia palestra (e del prefabbricato adiacente) che dovrebbe concludersi entro la fine dell’estate stessa. Successivamente, la fase due consisterà nella demolizione dell’attuale scuola e la costruzione di palestra e auditorium nuovi. Lavori complessi che richiederanno anni, la cui conclusione definitiva viene ipotizzata per il 2024. Si tratta del resto di uno dei più importanti interventi di edilizia scolastica degli ultimi decenni.

La nuova scuola – La struttura sarà in grado di accogliere al meglio i numerosi studenti. Circa 6000 i metri quadrati tra piano terra, primo e secondo piano. Oltre a 25 aule per la didattica, saranno disponibili 7 aule speciali, tra cui quella di musica, altre aule di musica per piccoli gruppi, aule per il sostegno, la biblioteca, uffici e una sala riunioni. La mensa, con ingresso autonomo da via Piave, accoglierà su due turni circa 170 persone. L’auditorium sarà di quasi 200 posti e la palestra omologata Coni di 700 metri quadrati più gli spogliatoi e una stanza per associazioni. Circa 150 i posti sugli spalti. Scuola, palestra e auditorium avranno ingressi separati e potranno essere utilizzati autonomamente al di fuori dell’attività scolastica. Non per niente tutti gli spazi, come detto, sono stati concepiti per avere altre funzioni e per ospitare incontri, eventi, esposizioni, riunioni, insomma per la vita sociale e associativa del quartiere e della città. Un altro elemento chiave è la sostenibilità. La nuova Lozer sarà green, e non solo per la presenza degli alberi, ma per comfort e prestazioni energetiche al top.

L’area esterna - L’intervento ha anche una grande valenza dal punto di vista della riqualificazione urbanistica visto che, di fatto, verrà realizzata una nuova piazza antistante il fabbricato scolastico. La scuola sarà circondata dal verde (il Comune pianterà cinquanta nuovi alberi) e sono previsti anche percorsi ciclabili e pedonali di collegamento. Circa 33 parcheggi pubblici verranno ottenuti su via Zara, mentre altri 50 saranno riservati al personale scolastico nel parcheggio interno.