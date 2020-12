Nuova sede delle Volanti nel Rione di San Sabba

Questa mattina, al Centro Polifunzionale Luigi Vitulli di via Mascagni, è stato inaugurato il nuovo Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP). Lo spostamento della Squadra Volanti dalla Questura a San Sabba si inserisce in un progetto di riorganizzazione degli Uffici di Polizia sul territorio provinciale, che si propone da un lato di innalzare i livelli di efficacia dell’azione svolta, dall’altro di razionalizzare l’organizzazione di ciascun ufficio secondo principi di uniformità ed efficienza.

La nuova sede della Squadra Volanti nel Rione di San Sabba costituisce, altresì, una scelta strategica, in quanto l’ufficio maggiormente operativo della Polizia di Stato si inserisce in un’area non centrale della città andando indirettamente ancora più incontro alle aspettative dei cittadini, al fine di aumentarne la fiducia e quindi la qualità di vita.

“Con lo spostamento della Squadra Volanti all’interno del Centro Polifunzionale di via Mascagni”, commenta il Questore Giuseppe Petronzi, “aggiungiamo un altro tassello a quello che è il nostro obiettivo finale, ovvero la realizzazione di un Polo in grado di compendiare il maggior numero di uffici di Polizia, al fine di creare un vero e proprio presidio in grado di garantire e potenziare la sicurezza in un’area specifica della città, migliorandone la qualità urbana ed in generale rendendola più accogliente, sicura e funzionale ai bisogni dei cittadini”.

Presenti all’inaugurazione anche il Prefetto Valerio Valenti, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, Dario Grohmann e il Procuratore Capo di Trieste Antonio De Nicolo. Conserveranno la propria collocazione all’interno del palazzo della Questura, l’Ufficio Denunce e la Sala Operativa, centro nevralgico dei flussi informativi di pronto intervento, da poco interessata da un’importante opera di ristrutturazione.