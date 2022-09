Nuova sede per l’Università della Terza Età di Udine

L’Università della Terza Età Paolo Naliato di Udine festeggia quest’anno il 40esimo anniversario della propria fondazione, avvenuta il 23 novembre del 1982: una splendida quarantenne protesa verso il futuro, un momento significativo lungo un percorso di continua e consolidata crescita che celebra questo appuntamento con il raggiungimento di un importante traguardo: l’agognato acquisto di una propria, nuova sede.

Una tappa fondamentale nella realizzazione di quel sogno nato 40 anni fa quando, grazie alla lucida visione di Paolo Naliato e di un gruppo di persone capaci e lungimiranti, nacque l’Ute di Udine. L’acquisto è stato possibile grazie a un mutuo di quindici anni e a un importante contributo concesso dalla Regione. Una sede di proprietà, stabile e adeguata, garantisce una continuità operativa che consente di guardare con ottimismo verso il futuro, per esplorare e dare vita anche a nuovi progetti e collaborazioni.

La nuova sede è un edificio già adibito a uso scolastico, in via Piemonte 82 a Paderno; si sviluppa su tre piani, è senza barriere architettoniche, è servito da un ascensore e comprende tredici aule per la didattica, uno spazio bar e uno cucina, un'ampia palestra e i locali amministrativi. Si raggiunge facilmente con l’autobus numero 3, oltre ad altre linee urbane, ed è anche dotata di un ampio parcheggio.

Il Consiglio direttivo dell’Ute, pur dovendo affrontare impegnativi oneri, ha deliberato che anche per l’anno accademico 2022/23 le quote partecipative rimangano invariate, pari a 120 euro annuali, e consentano la partecipazione illimitata agli oltre 300 corsi previsti; le iscrizioni per il territorio di Udine e Feletto Umberto sono già aperte nella segreteria della nuova sede e per Pavia, Povoletto, Palmanova e San Giorgio di Nogaro nelle rispettive sedi periferiche.

Il libretto-programma dei corsi (e a ogni altra informazione utile) è in distribuzione nelle sedi Ute e nelle circoscrizioni cittadine.

L’anno accademico 2022/23 inizierà lunedì 17 ottobre con l’avvio dei corsi annuali e semestrali, mentre l’inaugurazione si terrà proprio il 23 novembre, in occasione del 40esimo di fondazione, quasi a significare un nuovo, grande inizio.

Mai come ora appaiono attuali e puntuali, per questo nuovo inizio, le quattro parole che riassumono la filosofia associativa dell’Ute, vale a dire “insieme, invecchiamento attivo, coinvolgimento, reciprocità”: perché all’Ute non ci si sente mai soli e saperi e socialità convivono serenamente, perché con oltre 300 corsi per mantenere attivi mente e corpo non c’è il tempo di invecchiare, perché è questa la peculiarità delle attività laboratoriali e teoriche, perché insegnamento e apprendimento s'intersecano con reciprocità. Quattro parole per ricordare a ognuno di noi che “Non è mai troppo tardi”.