Nuova spazzatrice elettrica a Fiume Veneto

E’ stata consegnata nei giorni scorsi al Comune di Fiume Veneto una nuova spazzatrice elettrica, che sarà impiegata per la pulizia di marciapiedi, zone pedonali e dei luoghi più angusti. Il macchinario, prodotto dalla TSM srl di Fiume Veneto, non rilascia anidride carbonica nell’aria ed è dotato di un sistema di igienizzazione della superficie stradale, evitando di sollevare polveri sottili durante l’operatività. La spazzatrice permetterà anche una pulizia più approfondita di cestini per i rifiuti, panchine e sedute, grazie a un circuito di acqua nebulizzata ad alta pressione.

“Entrerà in servizio con il nuovo anno – dichiara il vicesindaco Roberto Corai - e si affiancherà alla spazzatrice tradizionale che continuerà ad essere utlizzata per la pulizia di strade, incroci ed aree più ampie, per essere in grado di intervenire in maniera più minuziosa e precisa in piazze, vialetti, panchine, cestini per i rifiuti e in tutte le aree più anguste dei centri abitati. Abbiamo potenziato il servizio di spazzamento con un mezzo pulito, leggero e silenzioso, una scelta lungimirante che guarda al rispetto dell’ambiente, tema a cui l’amministrazione Canton è molto sensibile".

Nella foto: Andrea Moro, titolare della TSM srl, consegna la spazzatrice al Comune di Fiume Veneto