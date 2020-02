Nuova truffa online, Adiconsum lancia l’allarme

Preparare un corretto curriculum vitae è fondamentale nella ricerca di un lavoro. Lo sanno anche i titolari della CV maker BV con sede a Amsterdam, in Olanda, che approfittando della necessità di tantissime persone di trovare lavoro, hanno ideato un sito internet che mette a disposizione un programma per la redazione dei Cv in maniera apparentemente gratuita. 'Crea il tuo CV professionale on line con CVmarker': questo è il messaggio che campeggia nella home page del sito, dove in nessuna maniera si accenna a un servizio a pagamento, così come non è prevista la sottoscrizione di alcun contratto né tantomeno si indicano i costi e le condizioni.

"I malcapitati – spiega il presidente di Adiconsum Fvg, Giuseppe De Martino - che accedono al sito cvmaker.it, convinti della gratuità del servizio, provvedono a redigere il proprio Cv e successivamente si vedono recapitare una mail minacciosa e aggressiva con richiesta di 100 euro per il pagamento del servizio e, in caso contrario, di avvio di un procedimento giudiziario con relativo sequestro. Peccato che cliccando sul comando “Crea il tuo CV ” non c’è alcun riferimento al servizio a pagamento… Già questo configurerebbe un messaggio fortemente ingannevole per i consumatori".

"Altrettanto ingannevoli sono altri messaggi che appaiono nel sito Hai il 65% di possibilità in più di ottenere un lavoro…Tutti, grazie a CV marker, hanno trovato il lavoro dei propri sogni, lasciando intendere che con la predisposizione del proprio Cv tramite il sito cvmaker.it si otterrà sicuramente il lavoro desiderato. Adiconsum sta provvedendo a segnalare il caso all’Antitrust come pratica commerciale scorretta. Nel frattempo, invitiamo tutti i consumatori che hanno redatto un curriculum attraverso il sito cvmaker.it a segnalarci episodi analoghi e a sospendere il pagamento delle pretese della società", conclude De Martino.