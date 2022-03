Nuova TV digitale, cosa cambia dall'8 marzo e come usufruire del Bonus TV - Decoder. A fare il punto è l'Aduc, Associazione Diritti Utenti e Consumatori. L'8 marzo 2022 tutti i canali televisivi nazionali saranno disponibili in alta qualità (codifica MPEG-4). Chi possiede un televisore dovrà effettuare la risintonizzazione dei canali per poter vedere i canali in alta qualità. Per adeguarsi al passaggio sarà necessario acquistare un nuovo televisore oppure decoder di nuova generazione. A tal fine è disponibile il "Bonus TV - Decoder", fruibile fino al 31 dicembre 2022 da parte di tutti i titolari di un contratto di energia elettrica su cui è addebitato il canone RAI o che paghino il canone al momento della richiesta del bonus (con modello F24). Possono fruire del bonus i soggetti di età pari o superiore a 75 anni esenti dal pagamento del canone, purché provvedano al riciclo.



In Fvg

Tutte le informazioni sui bonus, la modulistica e l'elenco degli apparecchi idonei si trovano sul sito del Ministero dello Sviluppo economico. L'8 marzo è una delle principali tappe verso la cosiddetta Nuova Tv digitale, ma ancora si potranno vedere diversi canali con la vecchia codifica. Fino al 31 dicembre 2022, infatti, le emittenti televisive nazionali - i numeri 1 e 9 nonché dal numero 20 sul telecomando - potranno comunque continuare a trasmettere anche nella vecchia codificazione.Per leil cambio di codifica continuerà ad avvenire invece per aree geografiche. E' già avvenuto in Sardegna, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, mentrein Piemonte, Lombardia, Veneto,ed Emilia Romagna.

Dal 1° marzo è in corso il processo di refarming nel Nord del Friuli Venezia-Giulia: le operazioni coinvolgeranno parte delle provincie di Udine e Pordenone (Montagna pordenonese, Carnia e Canal del Ferro – Valcanale).



I telespettatori friulani, quindi, dovranno eseguire la procedura di risintonizzazione dei canali che consente di agganciare le nuove frequenze e continuare a vedere l’intera offerta televisiva. Sempre nella stessa data, le trasmissioni di Rai News 24 saranno diffuse in alta qualità e pertanto potranno essere visibili solo se si è in possesso di un televisore o decoder in grado di supportare l’HD.



Per verificare la compatibilità dei propri apparati con l’HD è possibile consultare questa pagina; mentre, per sapere come effettuare la risintonizzazione dei canali è disponibile qui il video tutorial dedicato.



Per maggiori approfondimenti circa la programmazione nazionale e regionale Rai è possibile consultare questa pagina del sito Rai.