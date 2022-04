Nuova versione per l'inno del Friuli

Il 3 aprile 1077 veniva costituito lo Stato patriarcale friulano. In occasione della 45a edizione della Fieste de Patrie dal Friûl, ospitata a Vito d’Asio, il ricco programma organizzato con il sostegno della Regione e dell’ARLeF, in collaborazione con l’Istitût Ladin Furlan ‘Pre Checo Placerean’, è stato presentata anche un’inedita versione dell’Inno del Friuli.



Si tratta di un progetto realizzato dall’Istitût Ladin Furlan, in collaborazione con l’ARLeF, che vede il gruppo Moments interprete di una versione moderna di Incuintri al doman, nata da un’idea di Moreno Valentinuzzi. A fare da cornice all’Inno e al racconto per immagini - regia di Giorgio Milocco - gli scorci del Biotopo naturale delle Risorgive di Flambro e del Mulino Braida.