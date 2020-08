Nuova viabilità a Bannia di Fiume Veneto

La giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato la nuova regolamentazione sperimentale della viabilità in via Risorgimento, laterale di via San Vito a Bannia.



“Via Risorgimento – dichiara il vicesindaco con delega alla viabilità, Roberto Corai - è una strada comunale con accesso ed immissione in Via San Vito, avente carreggiata con dimensioni ridotte di circa 4.80mt che si restringono in diversi tratti fino a 2.80mt, con la presenza di abitazioni ed accessi di aree agricole. Già nelle scorse settimane abbiamo provveduto alla pulizia di tutti i fossati presenti ai lati della carreggiata, sui quali non si interveniva da molto tempo. Sono pervenute all’amministrazione comunale richieste da parte dei residenti al fine di valutare delle modifiche alla viabilità, per la risoluzione di problematiche connesse in particolare all’incrocio dei veicoli, stante le dimensioni della carreggiata, nonchè alla velocità di transito degli stessi".



"Negli ultimi mesi si sono susseguiti diversi incontri con i residenti - prosegue Corai -, dove sono state discusse le. Nell’ultimo incontro del 26 giugno scorso si è deciso, a maggioranza dei presenti, di disporre alcune misure per tutelare la sicurezza della circolazione. In particolare; nella via, ad eccezione del primo tratto a nord, verrà inoltre istituito un senso unico di circolazione con sbocco all’altezza dell’intersezione di via Michelangelo con via San Vito"."Abbiamo ritenuto, in questa fase, di individuare un- conclude il vice sindaco Corai - per poter valutare l’efficacia dell’istituzione del senso unico, in seguito al quale sarà possibile rivedere o confermare la nuova viabilità”.