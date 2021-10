Nuova vita all'ex Dormisch con il progetto del Gruppo Danieli

Dopo più di 30 anni, il recupero dell'ex area Dormisch di Udine potrebbe avvenire attraverso un piano della Danieli di Buttrio. Il Gruppo, sempre attivo in città per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio storico e culturale pubblico, ha presentato questa mattina il suo progetto per riqualificare l'immenso immobile industriale un tempo destinato a produrre gustose birre. La proposta ha colpito positivamente l'amministrazione udinese. Il sindaco Pietro Fontanini ha spiegato che accompagnerà l'azienda in tutti gli iter organizzativi.



Il progetto prevede un intervento che trasformi tutta la zona attrattiva e funzionale, valorizzando gli elementi di archeologia industriale, oltre che ambientali. Il piano prevede la realizzazione di una sede dell'Its Accademy Malignani- Nuove tecnologie per il made in Italy. Come riferito da Paola Perabò, amministratrice unica della Corte Fucine Buttrio, è stato pensato "ad uno spazio di accoglienza, studio e di incontro".



Istituto tecnico Its, la creazione di una biblioteca, di una libreria, di un ristorante, di una galleria espositiva, oltre che un laboratorio didattico, utilizzabile sia per gli studenti, sia per i cittadini. Tra i punti emersi in conferenza stampa, anche il recupero della turbina utilizzata nella fabbrica fino agli anni '90 e la costruzione di una pedana necessaria per l'attraversamento del Ledra.