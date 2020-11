Nuove asfaltature a Fiume Veneto

Friuli Venezia Giulia Strade spa ha confermato la prossima riasfaltatura di quasi cinque chilometri e mezzo di strade ex provinciali nel territorio di Fiume Veneto.



Sono interessate la SR PN 60 ‘delle Cinque Strade’ a Cimpello, su diversi tratti di via Pascoli e via Leopardi, mentre per il capoluogo si procederà con il rifacimento del manto di viale della Repubblica e di via Trento, sulla SR PN 21 ‘del Sile’.



“E’ un’ottima notizia – annuncia il vicesindaco Roberto Corai - e un risultato ottenuto grazie al lavoro dell’assessore regionale Pizzimenti e all’interessamento dei consiglieri regionali Simone Polesello e Alfonso Singh, che hanno saputo cogliere la necessità di interventi che daranno maggiore sicurezza ai pedoni e agli automobilisti. In particolare, la riasfaltatura di viale della Repubblica, la via principale del capoluogo, è un’opera attesa da tempo (l’ultima manutenzione risale a quasi quindici anni fa) che andrà a completarsi con la prossima realizzazione della doppia rotatoria all’altezza dell’incrocio di via Bassi (sempre in capo a FVG Strade) e il termine dei lavori di adeguamento degli attraversamenti pedonali, di competenza comunale.



Oltre a ciò, sta giungendo alla fase finale la progettazione della riasfaltatura della piazza di Praturlone che, attraverso la ricalibratura della sede stradale e la stesura di un manto ad alta aderenza, dovrebbe risolvere l’annosa problematica delle uscite di strada, in particolare durante le giornate piovose.”



L’esecuzione dei lavori, sia quelli in capo a FVG Strade, che quelli comunali, è prevista nella primavera del 2021.