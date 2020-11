Nuove cariche per l'Assemblea delle Società della Provincia di Pordenone

Si è svolta domenica, al Palasport di Prata di Pordenone, secondo tutte le normative Covid-19 ed indicazioni del Coni e Fci, l'Assemblea elettiva delle Società della Provincia di Pordenone per il quadriennio 2021/2024.



Il saluto benvenuto è stato portato dal Sindaco di Prata, Dorino Favot, e dall'Assessore allo Sport Renato Maccan. Presente per la Federazione Ciclistica Italiana, il Consigliere nazionale Bruno Battistrada ed il Tecnico della Nazionale Rino De Candido.



La presidente uscente, Eliana Bastianel, ha esposto la relazione finale evidenziando il lavoro fatto, non solo in quest'ultimo quadriennio ma anche in quelli precedenti, ed ha ringraziato, prima di tutto, le Società del territorio, le Amministrazioni pubbliche, in primis la Regione Friuli Venezia Giulia e l'ex Provincia di Pordenone, le varie Amministrazioni Comunali e i tanti amici, volontari e appassionati che hanno sostenuto il Comitato Provinciale in questi anni.



Si è passato per primo alle votazioni per i Delegati delle Società all'Assemblea Nazionale della FCI, che si svolgerà a febbraio. Sono così stati eletti Rino De Candido (Amici della Pista), Alan Olivo (G.C. Bannia) e Roberto Bertolo (S.C. La Pujese).



Si è quindi passati alle votazione per il Nuovo Comitato Provinciale in cui sono stati eletti: Consiglieri Provinciali Valentina Alessio (Amici della Pista), Massimo Mengo (ASD C-Bike Team), Marc Favretto (Giudice Friuli V.G.), Ernesto badin (C.O. Bottecchia) e Presidente Raffaele Padrone (S.C. Fontanafredda).

Quest'ultimo, accettando volentieri l'incarico, ha portato un breve saluto di ringraziamento, in particolare alle Autorità ed alle Società presenti e ha brevemente esposto il programma di massima per il prossimo quadriennio.



Il Consigliere nazionale Bruno Battistella ha concluso l'Assemblea con un ringraziamento al precedente Comitato Provinciale, presieduto con capacità e caparbietà dalla sig. Eliana Bastianel, ed ha augurato al nuovo Comitato un “buon lavoro” a favore del ciclismo. Ufficio Stampa C.P.